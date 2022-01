Unfall im Drogenrausch bei Burlafingen: Auto landet im Acker

Der Polizei wurde bei Burlafingen ein Auto im Acker gemeldet. Ein Fahrer war erst nicht anzutreffen. Beim Unfall entstanden ist ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Ein 47-Jähriger soll nach Angaben der Polizei für einen Unfall verantwortlich sein, der sich am späten Montagabend bei Burlafingen ereignet hat. Verletzt wurde zwar niemand. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 6500 Euro.

Um 23.20 Uhr sei der Neu-Ulm Polizei in der Maybachstraße ein Auto im Acker mitgeteilt worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe demnach die Maybachstraße in Richtung Burlafingen befahren und sei aus bislang unbekannten Grund nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Der Wagen blieb dann in einem angrenzenden Feld liegen.

Unfall bei Burlafingen: Polizei findet den Fahrer

Beim Eintreffen der Beamten habe sich der Autofahrer nicht mehr vor Ort befunden. Die Beamten hätten jedoch direkt neben dem Unfallwagen ein Tütchen mit einer geringen Menge Rauschgift entdeckt. Außerdem sei vor dem Fahrzeug noch ein Einhandmesser aufgefunden worden.

Der 47-jährige Fahrzeugführer sei dann in Burlafingen angetroffen worden. Er habe gegenüber den Beamten eingeräumt, dass er den Unfall verursacht hatte, heißt es. Bei ihm seien drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt und daher eine Blutentnahme angeordnet worden.

Das Unfallfahrzeug wurde durch den Abschleppdienst aus dem Acker geborgen. Der 47-Jährige wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. (AZ)