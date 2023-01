Unfall mit über zwei Promille: Polizei stoppt 41-jährigen Autofahrer

Zwischen Burlafingen und Steinheim rammt ein Autofahrer ein Verkehrszeichen und fährt weiter. Die Polizei stoppt ihn später. Der Mann war deutlich alkoholisiert.

Nach einem Unfall bei Neu-Ulm hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Der 41-Jährige soll ein Verkehrzeichen gerammt und anschließend "in unsicherer Fahrweise" seine Fahrt fortgesetzt haben. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren.

Wie die Polizei berichtet, konnte eine Zeugin beobachten, wie der Mann am Pendlerparkplatz zwischen Steinheim und Burlafingen mit seiner Fahrzeugfront gegen ein auf einer Verkehrsinsel befindliches Verkehrszeichen fuhr. Anschließend soll er seine Fahrt in Richtung A7 fortgesetzt haben.

Am Pendlerparkplatz an der A7-Anschlussstelle Nersingen konnte der flüchtige Unfallverursacher angetroffen werden. Bei dem 41-Jährigen wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test solle einen Wert über zwei Promille ergeben haben, so die Polizei. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft der Führerschein einbehalten.

Am Auto des 41-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß mit dem Verkehrszeichen die Fahrzeugfront eingedrückt. Bei dem Verkehrszeichen brach die Stange. Die Schadenssumme beläuft sich jeweils auf einen niederen vierstelligen Betrag. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)