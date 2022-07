Unfallflucht zwischen Pfuhl und Thalfingen: Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer fährt einem Vorausfahrenden hinten auf. Zunächst scheint es so, als würde er anhalten, doch dann rast er davon. Nun ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht.

Nach einer Unfallflucht am Sonntagabend zwischen Burlafingen/Pfuhl und Thalfingen ermittelt nun die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise.

Demnach war ein 27-Jähriger mit einem roten Seat Leon den Pfuhler Weg vom Baggersee kommend in Fahrtrichtung Elchingen unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße NU 8 musste er verkehrsbedingt anhalten. Als der 27-Jährige in den Einmündungsbereich einfuhr, um nach links in Richtung Thalfingen abzubiegen, fuhr der hinter ihm fahrende Pkw, ein schwarzer Mercedes SUV mit Neu-Ulmer Kennzeichen, auf die Heckstoßstange auf.

Der 27-Jährige habe dem Unfallverursacher daraufhin mit Handzeichen signalisiert, er solle rechts ran fahren. Dies schien der Fahrer des SUV verstanden zu haben, da er daraufhin ebenfalls nach links blinkte. Plötzlich sei der Mercedes SUV jedoch nach rechts mit Vollgas in Richtung Burlafingen davongefahren.

An dem Auto des 27-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Front des flüchtigen Mercedes SUV wurde bei dem Auffahrunfall vermutlich ebenfalls beschädigt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)