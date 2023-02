Verdächtiger zieht mit Pistole durchs Wiley-Viertel

Ein offenbar verwirrter 21-Jähriger war im Wiley mit einer Schreckschusspistole und einem Teleskopschlagstock unterwegs.

Ein verdächtig wirkender Mann ist Zeugen am Samstagabend gegen 22 Uhr im Wiley aufgefallen. Bei der Polizei wurde eine "merkwürdige männliche Person, die mit sich selbst spricht und eine Pistole am Gürtel trägt" gemeldet. Die Einsatzzentrale schickte mehrere Streifen in die Elsa-Brandström-Straße.

Verdächtiger will vor der Polizei fliehen

Die Polizei traf dort auf einen 21-Jährigen, der auf die durchgegebene Beschreibung passte. Als die Polizeibeamten ihn ansprachen, versuchte er sofort zu flüchten. Der Verdächtige wurde zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete der 21-Jährige erheblichen Widerstand. Er selbst und zwei der insgesamt acht Polizeibeamten wurden dadurch verletzt. Doch weder der 21-Jährige noch die Beamten mussten ärztlich versorgt werden, teilt die Polizei dazu mit.

Nachdem der 21-Jährige unter Kontrolle gebracht wurde, fand die Polizei bei ihm eine Schreckschusspistole und einen Teleskopschlagstock. Beides wurde sichergestellt. Der junge Mann wurde anschließen in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zeugen sowie mögliche Geschädigte sollen sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 melden. (AZ)