Verein Kulturdach startet Crowdfunding-Kampagne

Der Verein Kulturdach Neu-Ulm und Ulm bewirbt sich bei der Stadt Neu-Ulm für die Übernahme des ehemaligen Offizierscasinos am Donauufer. Haus und Gelände sollen nach Instandsetzung als Kulturhaus mit Restaurant und Biergarten betrieben werden, so die Idee des Vereins. Die Entscheidung der Stadt Neu-Ulm soll voraussichtlich Ende September fallen.

Weil an dem Gebäude umfangreiche Renovierungen anfallen, ist Kulturdach auf die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger aus Neu-Ulm und Ulm angewiesen. Neben viel Eigenleistung braucht es vor allem Geld. Die Renovierungskosten werden sich im Millionenbereich bewegen. Der Verein wirbt um Mithilfe: „Jeder und jede kann dazu etwas beitragen. Konkret brauchen wir Leute, die auf dem Bau mit anpacken können, die organisieren können, die selbst spenden und andere potentielle Spender ansprechen. Ohne eure Unterstützung und Begeisterung für das Unternehmen, wird es nicht gehen.“ Mit dem Spendensammeln hat Kulturdach schon angefangen und hat bei der VR-Bank eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Für jede Spende, die eingeht, gibt die Bank nochmal denselben Betrag (bis 50 Euro) dazu.

Das Kulturhaus soll kein weiterer kommerzieller Veranstaltungsort werden, informiert der Verein, sondern ein Kulturort, an dem Bürger Platz für ihre Projekte finden. Es solle ein Ort entstehen, an dem die Stadtgesellschaft ihre Stadt gestalten kann.

Am Samstag, 14. September, informierte der Verein KulturDach zudem an der Kulturhupe über das Projekt Kulturhaus für die Region im ehemaligen Offizierscasino. Der Verein freut sich auf Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Die Kulturhupe ist am Wochenmarkt Nähe des Eingangs zur Tiefgarage zu finden. (AZ)