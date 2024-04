Verkehrsbehinderungen wegen Bauarbeiten im Starkfeld

An der Kreuzung im Starkfeld mit der Vorwerkstraße finden ab 8. April Straßen- und Kanalbauarbeiten statt. Der Bereich wird deshalb für mehrere Monate gesperrt.

Aufgrund von Straßen- und Kanalbauarbeiten im Kreuzungsbereich im Starkfeld und der Vorwerkstraße wird der Bereich von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Mitte Juli für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt von der Straße im Starkfeld in die Vorwerkstraße ist für die Dauer der Arbeiten nicht möglich. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

So wirken sich die Bauarbeiten laut der Stadt Neu-Ulm aus

Stattdessen kann aber über die Borsigstraße und die Finninger Straße in die Vorwerkstraße eingefahren werden. Die Zufahrt zu den Anwesen in der Vorwerkstraße ist laut Verwaltung auch während der Bauzeit jederzeit möglich. Die Straße Im Starkfeld bleibt im Bereich zwischen der Reuttier Straße und der Borsigstraße in Fahrtrichtung Borsigstraße weiterhin als Einbahnstraße befahrbar. (AZ)