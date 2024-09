Verlosung: Hier gibt‘s Tickets für die Premiere von „Verliebt Verlobt Verschwunden“

Das Theater Neu-Ulm eröffnet am Freitag, 13. September, die neue Spielzeit mit der Komödie „Verliebt Verlobt Verschwunden“ aus der Feder des österreichischen Autors, Kabarettisten und Theaterleiters Stefan Vögel. Unsere Redaktion verlost fünf mal zwei Ehrenkarten für den Besuch der Premiere. Darum geht‘s im Stück: Die drei Wörter „Ich kann nicht“ haben Steffi Engelbrecht auf die Palme gebracht – genauer: Sie haben sie in das Baumhaus ihrer Jugend getrieben. „Ich kann nicht“, diese Botschaft ihres Bräutigams Johnny stand auf einem Fresszettel, den Steffi auf ihrer Kommode gefunden hatte, wenige Minuten bevor sie, für die Trauung fix und fertig aufgebrezelt, aus der Wohnung zum Standesamt eilen wollte. Stattdessen sitzt sie nun oben in ihrem Baumhaus und ergeht sich den wildesten Rosenkriegsphantasien. Nebenbei bekommt das Publikum von Steffi wertvolle Lebenstipps (für Mann und Frau) und Antworten auf brennende Fragen wie „Wie erkennt man den richtigen Mann?“ oder „Wie macht man einen Heiratsantrag?“. Gespielt wird Steffi von Kirsten Annika Lange, dem hiesigen Publikum bereits bekannt aus der vergangenen Spielzeit, wo sie im Solo „Halbnackte Bauarbeiter“ überzeugte.

Um an der Verlosung teilzunehmen, reicht eine E-Mail an die Adresse gewinnspiel@nuz.de, Betreff „Verliebt Verlobt Verschwunden“. Einsendeschluss ist der 9. September. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ebenfalls per E-Mail benachrichtigt und können sich ihre Tickets am Veranstaltungstag an der Abendkasse abholen. Bitte beachten Sie unsere Hinweise zum Datenschutz unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz. (AZ)