Vermisster aus Neu-Ulm gefunden: 32-Jähriger sitzt schon länger in Haft

Seit Ende Oktober galt ein 32-Jähriger aus Neu-Ulm als vermisst. Mit Fotos wurde öffentlich nach ihm gesucht. Jetzt vermeldet die Polizei: Der Mann sitzt schon länger in Haft.

Seit dem 25. Oktober vergangenen Jahres galt ein 32-jähriger Mann aus Neu-Ulm als vermisst. Gut einen Monat später, am 6. Dezember 2021, veröffentlicht die Polizei eine Fahndung mit Bildern des Vermissten und hoffte so auf Hinweise zu dessen Aufenthaltsort. Jetzt teilen die Ermittler mit: Der Mann sitzt schon seit wenigen Tagen nach Bekanntwerden seines Verschwindens in München in Haft. Der Vermisstenfall gelte damit als geklärt, heißt es.

Angehörige hatten den Mann zwei Tage nach seinem Verschwinden bei der Polizei in Neu-Ulm als vermisst gemeldet. Sein Fahrzeug war, wie berichtet, zwischenzeitlich in Neu-Ulm gefunden worden. Auch hatte er am 25. Oktober in Ulm noch einmal Geld von einer Bank abgehoben. Danach verlor sich jedoch die Spur des Mannes.

Wie die Polizei jetzt mitteilt, ist es am 31. Oktober gegen 19.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz in München gekommen. Dort sei ein Mann aufgefallen, der nahe der Theresienwiese laut herumgeschrien haben soll. Eine Polizeistreife habe den Mann kontrollieren wollen. Daraufhin soll dieser unvermittelt einen der Beamten mit der Faust geschlagen haben.

Vermisster aus Neu-Ulm: Warum der Mann in Haft sitzt

Die beiden eingesetzten Beamten hätten den Mann überwältigt. Seine Personalien soll er ihnen nicht genannt haben. Er habe das verweigert, heißt es. Dies habe jedoch dazu geführt, dass der Mann unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung vorläufig festgenommen wurde. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag wegen Fluchtgefahr, diesen bestätigte ein Richter. Seither saß der bis dato Unbekannte in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt.

"Umfangreiche Ermittlungen", so die Polizei jetzt, hätten nun zur Klärung der Identität des Mannes geführt, der sich in Untersuchungshaft befand. Die Personalien des Mannes übermittelte die Polizei in München zwischenzeitlich an die Staatsanwaltschaft. Die prüfe nun, ob der Mann weiterhin in Haft bleibt. Für die Neu-Ulmer Polizei gilt der Vermisstenfall damit als geklärt. (AZ/krom)