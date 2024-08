Vier Männer klauen in Neu-Ulmer Sportgeschäft: Kunden halten einen Täter fest

Vier Männer sollen am Donnerstagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Memminger Straße in Neu-Ulm gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Zeuge auf zwei der Männer aufmerksam, als diese über den Ausgang das Geschäft verließen und die Alarmsicherung auslöste. Beide konnten flüchten. Kurze Zeit später verließen auch die anderen zwei Personen das Geschäft. Hierbei konnte einer der beiden flüchten. Die andere Person konnten Kunden bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Hierbei kam es zu einer Rangelei, bei der die Kunden leicht verletzt wurden. Die Beamten fesselten den Tatverdächtigen und brachten ihn auf die Dienststelle. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern hat die Polizei Neu-Ulm eingeleitet. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgeschäft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis