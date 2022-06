Vierspurig nach Neu-Ulm und zur A7: (Noch nicht ganz) freie Fahrt auf der B10

Lokal Die ausgebaute Bundesstraße 10 zwischen Neu-Ulm und der Anschlussstelle Nersingen hat am Montag die offizielle Freigabe bekommen. Doch Einschränkungen bleiben.

Am Montagmittag war viel von Freude die Rede, von einem "guten Tag" für die Region und vor allem für Neu-Ulm. Der Grund: Die auf vier Spuren erweiterte B10 erhielt nach rund drei Jahren Bauzeit die offizielle Verkehrsfreigabe. Allerdings ändert sich in den nächsten Tagen nicht viel, denn bis die komplette Autobahnanschlussstelle frei und sämtliche Spuren ungehindert befahrbar sind, vergehen voraussichtlich noch einige Wochen.