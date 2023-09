Vom E-Scooter in U-Haft: Polizei findet Drogen bei 25-Jährigem in Neu-Ulm

Der junge Mann war alkoholisiert auf einem E-Scooter in Neu-Ulm unterwegs. Weil der Verdacht des Drogenhandels besteht, kam er in Untersuchungshaft.

Nach einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei in Neu-Ulm sitzt ein 25-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Der junge Mann steht im Verdacht mit Betäubungsmitteln zu handeln.

Beamte der Neu-Ulmer Polizei stoppten den Mann am Montagabend gegen 22.16 Uhr, als er mit einem E-Scooter in der Marienstraße unterwegs war. Sie stellten bei ihm starken Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Test soll einen Wert von deutlich mehr als 1,1 Promille fest. Zudem soll der 25-Jährige den Konsum diverser Betäubungsmittel eingeräumt haben.

Eine Blutentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden. Als die Polizisten den 25-Jährigen durchsuchten, hätten sie circa 30 Gramm Kokain, diverse weitere Betäubungsmittel sowie Medikamente und Bargeld bei ihm aufgefunden. Weil das bei den Ermittlern den Verdacht des Betäubungsmittelhandels erweckte, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Inzwischen hat die Neu-Ulmer Kriminalpolizei den Fall übernommen. Der 25-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten am Dienstag der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die bestätigte die vorläufige Festnahme und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Im Anschluss wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)