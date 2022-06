Vorfahrt missachtet: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Rund 17.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls in Neu-Ulm. Ein betrunkener Mann missachtet die Vorfahrt eines anderen Autofahrers.

An der Kreuzung Wiblinger Straße/Am Illerkanal in Neu-Ulm sind am Samstag gegen 16.30 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, hatte ein betrunkener Autofahrer die Vorfahrt des anderen Verkehrsteilnehmers missachtet.

Der 45-jähriger Autofahrer bog aus der Straße Am Illerkanal nach links auf die Wiblinger Straße ab. Dabei missachtete er die für ihn geltende Vorfahrtsregelung und übersah einen 56-jährigen Verkehrsteilnehmer, der ebenfalls mit seinem Wagen unterwegs war. Beide Fahrzeuge prallten zusammen.

Eine Streife der Polizei bemerkte, dass der 45-Jährige nach Alkohol roch. Ein am Unfallort vorgenommener freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Atemalkoholwert über 1,1 Promille. In der Folge wurde dem Mann auch Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Verursacher überstand den Unfall unbeschadet, der andere Fahrer sowie dessen Sohn wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in geschätzter Höhe von etwa 17.000 Euro. (AZ)