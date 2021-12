Walburga und Heinrich Schunk aus Pfuhl feiern ihren 65. Hochzeitstag

Kennengelernt haben sich Walburga und Heinrich Schunk aus Pfuhl bei einem Krankenhausaufenthalt in Babenhausen. Jetzt haben sie Eiserne Hochzeit gefeiert.

Walburga und Heinrich Schunk aus Pfuhl haben kürzlich ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger gratulierte ihnen zur Eisernen Hochzeit und überbrachte neben Blumen und Geschenken auch die Glückwünsche der Stadt.

Heinrich Schunk ist gebürtig aus dem Egerland, seine Frau Walburga stammt aus Kirchhaslach bei Babenhausen. Die beiden kannten sich schon vom Sehen, als das Schicksal sie durch einen gleichzeitigen Krankenhausaufenthalt zusammengeführt hat. „Ich wurde nach einem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus Babenhausen eingeliefert“, berichtet Heinrich Schunk. „Wir hatten unsere Zimmer auf der gleichen Etage“, ergänzt seine Frau und erzählt weiter: „Als ich erfuhr, dass ich den neuen Zimmernachbarn kenne, habe ich ihn kurzerhand besucht. Und nach ein paar Besuchen dachte ich mir: Wenn es ihm besser geht, nimmst du ihn gleich mit“, erzählt Walburga Schunk und lacht herzlich.

Von Wiblingen zogen die Schunks vor vielen Jahren nach Pfuhl

So läuteten in Kirchhaslach einige Zeit später die Hochzeitsglocken. Auf die gemeinsame Wohnung musste das frisch vermählte Paar allerdings noch etwas warten: „Wir wollten eigentlich schon länger zusammenziehen, aber ohne Trauschein hat man damals keine gemeinsame Wohnung bekommen“, erklärt Heinrich Schunk. Zweieinhalb Jahre nach der Hochzeit zog das Paar in die erste gemeinsame Wohnung nach Wiblingen und wieder einige Jahre später schließlich ins Eigenheim nach Pfuhl. „Den Rohbau haben wir machen lassen, aber innen haben wir alles selber gemacht“, erzählt der Rentner. Heinrich Schunk hat viele Jahre als Küfer, also Fassbinder gearbeitet. Sein handwerkliches Geschick zeigt sich auch in den Schränken und Möbelstücken, die er selber gefertigt hat.

Ihre gemeinsame Zeit verbrachten die Eheleute samt Familie gerne in ihrem kleinen Pachtgarten im Eile in Pfuhl – egal ob zum Gärtnern, zu Familienfeiern oder einem Badetag am naheliegenden See. Walburga und Heinrich Schunk haben drei Kinder, sechs Enkel und mittlerweile acht Urenkel. „Bei uns gibt es einen wunderbaren Familienzusammenhalt“, freut sich Walburga Schunk. „Wir wohnen alle nahe beieinander, sehen uns regelmäßig und es gibt immer viel zu feiern und zu lachen. Die Familie, das ist das Allerwichtigste.“ (AZ)