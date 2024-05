Warum ist es im Museum gar nicht langweilig, Helga Gutbrod?

Seit der Eröffnung vor 25 Jahren leitet Helga Gutbrod das Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm. Ein Podcast-Gespräch über Kunst und wie schwer es ist, Menschen dafür zu begeistern.

Kunstmuseum - das klingt für viele nach fadem Sonntagnachmittagsausflug. Man schlappt langsam durch die Flure und beguckt allerlei altes Zeug. Dass diese alten Klischees schon lange nicht mehr stimmen, beweist Dr. Helga Gutbrod. Sie leitet das Neu-Ulmer Edwin Scharff Museum und erzählt in unserem Podcast Studio West von all den schönen Dingen, die es im Museum zu entdecken gibt. Und wer ist eigentlich dieser Edwin Scharff, dessen Name das Museum trägt?

Zu feiern gibt es dieses Jahr übrigens auch etwas: Vor genau 25 Jahren zog das Edwin Scharff Museum in das Gebäude am Petrusplatz, mitten in das Herz der Stadt. Helga Gutbrod war von Anfang an mit dabei, baute das Museum mit auf. Sie wollte einen Begegnungsort für alle Menschen schaffen. Kunst soll hier nicht nur etwas für selbst ernannte Kenner sein, sondern leicht zugänglich für alle.

Im Edwin Scharff Museum setzt Helga Gutbrod Akzente

Werke von Edwin Scharff - Bildhauer und gebürtiger Neu-Ulmer - und Ernst Geitlinger füllen die Dauerausstellung des Museums. In Sonderausstellungen setzte und setzt Helga Gutbrod immer wieder neue Akzente, verhalf in Vergessenheit geratenen Künstlerinnen des 19. Jahrhunderts zu mehr Sichtbarkeit oder ging vor Ort in Neu-Ulm auf Spurensuche.

Neben dem Kunstmuseum befindet sich am Petrusplatz seit zehn Jahren auch ein Kindermuseum. In der aktuellen Podcastfolge klären Franziska Wolfinger und Ronald Hinzpeter mit ihrem Gast, warum dort auch so sensible Themen wie der Tod ("Erzähl mir was vom Tod", noch bis zum 30. Juni) ihren Platz finden, warum ausgerechnet diese Ausstellung so erfolgreich war und womit das Museumsteam die jungen Museumsbesucherinnen und -besucher als Nächstes begeistern wollen. Denn mit den gesammelten Erfahrungen aus zehn Jahren Kindermuseum hat das Neu-Ulmer Team nun seine erste eigene Kinderausstellung konzipiert.

Infos zur Sonderausstellung "Erzähl mir was vom Tod" 1 / 6 Zurück Vorwärts Adresse: Edwin Scharff Museum, Petrusplatz 4, 89231 Neu-Ulm

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 13 Uhr bis 17 Uhr, Donnerstag und Freitag 13 Uhr bis 18 Uhr, Sonntag, Samstag, Feiertag 10 Uhr bis 18 Uhr, Montag geschlossen. Am Wochenende ist ggfs. eine Voranmeldung sinnvoll.

Preise: 5 Euro für Erwachsene, Ermäßigungen sind verfügbar, Kinder und Jugendlich unter Jahren zahlen keinen Eintritt. Pro Erwachsenen können jedoch maximal 3 Kinder in die Ausstellung. Tipp: Mittwochs gilt „Freier Eintritt für alle“

Hinweis: Im kleinen Kino läuft ein Film über ein Kind, dass sein Geschwisterchen verliert. Der Film ist tatsächlich sehr schwer und unter Umständen nicht für alle Kinder geeignet.

Barrierefrei: Das Museum verfügt über einen Aufzug und kann daher barrierefrei erreicht werden.

Weitere Informationen: https://edwinscharffmuseum.de/exhibition/erzaehl-mir-was-vom-tod-2

Außerdem erzählt Kunsthistorikerin Helga Gutbrod, wie ihre Liebe zur Kunst bei einem Besuch der Louvre entflammte, wie sie schließlich selbst zur Museumschefin wurde und was Kunst für sie persönlich bedeutet.

Gefeiert wird der Museumsgeburtstag übrigens am 13. Juni ab 17.30 Uhr mit einem Sektempfang und einer "art.mosphere"-Party. Außerdem auf dem Programm stehen eine Führung sowie ein literarischer Spaziergang durch die Ausstellung. Der Eintritt an diesem Abend ist frei.

Der Podcast mit Helga Gutbrod bei Spotify, Apple Podcasts und Co.

Das Gespräch können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und vielen weiteren Anbietern:

Sie haben Kritik oder Anmerkungen zu unseren Podcasts? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@nuz.de