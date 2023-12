Was für ein Pech: Magier Florian Zimmer muss Neustart seines Theaters verlegen

An diesem Wochenende hätte er nach sechs Monaten Pause seine neuen Shows zeigen wollen. Doch dann ging schon wieder etwas schief.

Ein halbes Jahr lang konnte Florian Zimmer in seinem Magietheater nicht mehr öffentlich zaubern - wegen eines Brandes Anfang Juni mussted as Haus im Inneren umfassend renoviert werden. An diesem Wochenende wollte er wieder auf die Bühne gehen. Daraus wird nichts, er muss den Neustart schon wieder verschieben, doch diesmal wohl nur um wenige Tage.

Lieferanten ließen den Magier Florian Zimmer wohl im Stich

Am Freitag, 1. Dezember, sollte es um 20.30 Uhr wieder losgehen. Doch dann ließ Zimmer am Mittag eilig eine Pressemitteilung verbreiten, in der sämtliche Pläne storniert wurden. Die vier Shows zwischen dem 1. und 3. Dezember mussten alle abgesagt werden. Der Grund: Es ist wohl nicht alles rechtzeitig fertig geworden. In seinen Worten liest sich das so: "Leider konnten Zulieferer versprochene Liefertermine nicht einhalten." Deshalb "mussten wir leider schweren Herzens die ersten Shows aufgrund der verzögerten Renovierungsarbeiten verschieben. Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es doch noch möglich sein wird." Dass nun doch nicht gezaubert werden kann, "traf uns hart, da wir wissen, dass viele unserer Besucher, darunter Familien und Magie-Enthusiasten aus ganz Deutschland mit großer Vorfreude und umfangreicher Reiseplanung zu uns kommen wollten."

Am 7. Dezember will Florian Zimmer nun endlich loslegen

Das Team des Magiers habe persönlich mit jedem Ticketinhaber über die "entstandenen Unannehmlichkeiten" gesprochen. Offensichtlich hatten sich tatsächlich viele Menschen auf die Zaubershows gefreut, denn sie waren ausverkauft, wie im Internetportal des Theaters zu sehen ist. Die ausgefallene Neustart-Show will Zimmer nun am 6. Dezember nachholen. Um den "Ansturm auf die Tickets zu bewältigen" wurde am 17. Dezember um 13 Uhr eine weitere Show des Flo-Zirkus dazwischengeschoben. An der Vorpremiere am 7. sowie an der eigentlichen Premiere am 9. Dezember will er festhalten.

Alle, die bereits Karten für die nun gestrichenen Vorstellungen gekauft hatten, erhalten als Entschädigung "eine Open Bar vor der Show und während der Pausen sowie ein kostenloses Upgrade in eine bessere Kategorie." Und: "Wir möchten uns bei allen Unterstützern, Familien und Magiebegeisterten für ihre Geduld und ihr Verständnis bedanken und versprechen, dass das Warten sich lohnen wird", heißt es in seiner Mitteilung.

Florian Zimmer tritt mit zwei weiteren Magiern auf

Am Sonntag des 4. Juni hatte Florian Zimmer Rauch in einem Bürozimmer bemerkt und zügig die Feuerwehr alarmiert. Anfangs ging er noch davon aus, dass nur wenige Vorstellungen ausfallen müssten. Doch nach und nach stellte sich heraus, dass der Qualm wesentliche Teile seines Theaters verschmutzt hatte, weshalb er das Innere des Gebäudes aufwendig erneuern lassen musste. Die Wiedereröffnung verzögerte sich mehrmals - und jetzt schon wieder. Neu starten will er mit „Ulmglaublich 2.0“, einer Fortsetzung seiner ersten Show „Ulmglaublich“. Für das neue Programm holt sich der Magier Unterstützung auf die Bühne: G. Alexander und David Diaz erhalten einen Gastauftritt. 50 Termine sind für die „Spin-off-Show“ geplant.

