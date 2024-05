Neu-Ulm

vor 32 Min.

Was ist eigentlich mit dem Pfuhler Tanzsaal?

wenn seine Biberschwanzziegeln in vier verschiedenen Arten, teils original, teils mit Hand oder maschinell hergestellt, in der Sonne strahlen.

Plus Anfang vergangenen Jahres lautete die Schlagzeile „Pfuhler Tanzsaal lebt auf der Ostalb weiter“. Wir haben dort mal nachgeschaut.

Von Inge Pflüger

Wie steht es um das historische Mauerwerk, erbaut 1873 in Pfuhl? Und was hat der „Retter“ Martin Häberle aus ihm in Söhnstetten gemacht? Die Museumsfreunde Pfuhl waren anlässlich ihres Jahresausfluges jüngst auf der Spurensuche.

Der Tanzsaal aus Neu-Ulm-Pfuhl steht in Söhnstetten

Die fast 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern entdeckten bereits auf der Fahrt im Bus aus weiter Ferne, hoch auf dem Berg, den „Tanz-Saal“ der einstigen Maxl-Bräu-Gaststätte. Und wahrlich, der ehemalige Glassaal präsentierte sich majestätisch hoch auf dem Berg mit seinem in der Sonne glänzenden Biberschwanz-Walmdach, umgeben von zahlreichen Zeugen der Vergangenheit.

