Das Weihnachtsmusical der Friedenskirche Neu-Ulm, Wiley: Seit November finden die Chor- und Theaterproben mit rund 40 Kindern und einer Band statt. Jeden Samstag studieren ehrenamtliche Mitarbeitende die Lieder und das Schauspiel ein. Kostüme und Requisiten, Technik, Licht und Bühnenbild werden mit viel Liebe in vielen Stunden vorbereitet. Wie schon die Jahre davor wird das Weihnachtsmusical der Friedenskirche schon vor dem 24. Dezember aufgeführt. Eingeladen sind die umliegenden Kitas und Schulen. Bei freiem Eintritt besuchen am 18. Dezember etwa 500 Kinder, Schüler, Erzieher und Erzieherinnen und Lehrkräfte das Musical. Dieses Jahr hat Lilian Riedinger das Schauspiel selbst geschrieben, damit es zu den Kindern der Friedenskirche und der Botschaft passt. Die Botschaft ist, dass an Weihnachten Jesus das Geschenk selbst ist. Die Rahmengeschichte ist eine Generalprobe des Krippenspiels an der erfundenen Morgenstern Schule. Und natürlich geht noch vieles schief und ist noch nicht ganz ausgefeilt. Aber genau das ist die Vorweihnachtszeit – stressig, chaotisch und unruhig. Und dann dürfen wir Gottes Frieden erleben.

