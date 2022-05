Neu-Ulm

06:30 Uhr

Wie die Kletterhalle und der Alpenverein Neu-Ulm klimaneutral werden sollen

Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher (links) und Vorsitzender Dieter Danks vor der Westwand an der Außenfassade der Kletterhalle Sparkassendome des DAV Neu-Ulm.

Plus In der Kletterhalle soll Energie gespart werden, draußen wird etwas für die Insekten getan. Die größte Herausforderung wartet aber an einer anderen Stelle.

Von Sebastian Mayr

Manche Zuschauerinnen und Zuschauer waren eigentlich zum Klettern gekommen, doch dann schauten sie einfach dem talentierten Nachwuchs zu. Der Kids Cup Lead in der Neu-Ulmer Kletterhalle war der erste Wettbewerb dort seit Beginn der Pandemie und beim Alpenverein sind sie vom Niveau der Jugendlichen begeistert. Vor allem aber war der Kids Cup ein weiteres Stück Normalität. Doch die nächsten Veränderungen stehen schon an – und das hat mit Corona ausnahmsweise nichts zu tun.

