Neu-Ulm

vor 49 Min.

Wie eine hoch qualifizierte Fachkraft an einer Neu-Ulmer Behörde verzweifelt

Plus Ein Ingenieur aus Neu-Ulm ist so etwas wie das personalisierte Mittel gegen den Fachkräftemangel: Jung, hochgebildet und leistungsbereit. Doch seinen Job darf er nicht antreten.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Seit September 2018 lebt Junmao Liao in Deutschland. In den vier Jahren, in denen der Mann aus dem fernen China nach Deutschland kam, lernte er fließend Deutsch. Über Hannover und Stuttgart führte den heute 33-Jährigen der Weg nach Neu-Ulm. Denn bei dem größten industriellen Arbeitgeber der Region unterschrieb der Ingenieur einen Arbeitsvertrag – doch er hatte die Rechnung ohne die deutschen Behörden gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen