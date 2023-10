Böhse Onkelz kommen zum Wiley Open Air 2024: Wer ist die umstrittene Band?

Beim Wiley Open Air stehen die Böhsen Onkelz im Jahr 2024 gleich zwei Mal auf der Bühne. Abseits ihrer Anhängerschaft führt die Band eine Art Schattendasein.

Mit den Böhsen Onkelz haben sich echte Superstars der deutschen Rockszene für das Wiley Open Air im kommenden Jahr angekündigt. Zwei Konzerte geben die Onkelz, wie die Band verkürzt von ihren Fans genannt wird, Anfang September auf dem Sportparkgelände. Dass alle beide ausverkauft sein werden, davon ist auszugehen. Denn die Böhsen Onkelz sind eine der populärsten deutschen Rockbands - aber auch eine der umstrittensten.

Die Böhsen Onkelz planen eine "sehr besondere" Tour

Nur sechs Stationen umfasst die Freiluft-Tournee, die die Onkelz nun für 2024 angekündigt haben. Neu-Ulm ist der einzige Aufführungsort in Süddeutschland. Nicht nur Konzertveranstalter Carlheinz Gern dürfte sich sehr darüber freuen, dass sich die Böhsen Onkelz für das Wiley Open Air entschieden haben, sondern auch viele Fans in der Region. Um in den Terminplan der Onkelz zu passen, wurde das Wiley Open Air sogar extra in den Spätsommer verschoben. Die Rockband tritt am Montag, 2. September, und Dienstag, 3. September 2024, auf. Der Vorverkauf für die je 25.000 Tickets beginnt am Freitag, 3. November, um 17 Uhr.

Die Böhsen Onkelz, die 2020 ihren 40. Bandgeburtstag gefeiert haben, wenden sich in ihrer Ankündigung auch persönlich an ihre Fans und kündigen an: "Diese Open-Air Tournee wird aus vielerlei Hinsicht sehr besonders." Sie werde die Band durch einige der schönsten Konzert-Locations des Landes führen, schreiben die Onkelz. Auch wenn sie damit vermutlich wohl eher die Berliner Waldbühne und die Loreley-Freilichtbühne in Rheinland-Pfalz meinen, freuen sich die Onkelz auch darauf, an neuen Orten aufzutreten und den Fans auch musikalisch Neues zu bieten: "Wir setzen aber selbstverständlich nicht nur auf das sichere Konzertbesteck, sondern servieren euch im Routing auch einige echte Leckerbissen, die in der Geschichte der Onkelz-Konzerte bis zum heutigen Tage noch nie gespielt wurden", lautet die vielversprechende Ankündigung.

Auftritt beim Wiley-Open-Air: Sind die Böhsen Onkelz eine rechte Band?

Die Böhsen Onkelz geben sich zwar wenig mainstreamtauglich, sondern unangepasst (nicht nur in Sachen Rechtschreibung!) und punkig. Trotzdem sind sie ein Massenphänomen, deren Alben in den vergangenen zwei Jahrzehnten zuverlässig auf Platz eins der Charts gelandet sind. Kaum eine Dorfparty geht ohne den wohl bekanntesten Onkelz-Hit "Auf gute Freunde" zu Ende. Die oft emotional aufgeladenen, fast ins Pathetische reichenden Texte über Freundschaft, Liebe, Treue und Trauer begeistern die Fans. Zur Jubiläumsshow mit anschließender Tour, die pandemiebedingt 2022 stattfand, kamen insgesamt 400.000 Menschen. Dass einem die Band eher selten in Radio und TV begegnet, liegt auch an ihren Anfängen in der Skinhead-Szene. Durch die Jahrzehnte hindurch konnten die Böhsen Onkelz den Ruf, eine rechte Band zu sein, nicht mehr loswerden.

1980 wurde die Band gegründet. Bis Mitte der 80er zählten sich die Mitglieder zur Skinhead-Szene. In ihrer Anfangszeit spielten die vier Frankfurter auch Lieder mit eindeutig ausländerfeindlichen Texten. Das erste Album, 1984 veröffentlicht, landete prompt auf dem Index. Die zuständige Prüfstelle fand darauf Textzeilen, die "Inhalte des Nationalsozialismus unreflektiert übernehmen" sowie "tendenziell nationalsozialistischen" Inhalt verbreiten. Später distanzierte sich die Band jedoch von diesen Liedern und Vorfällen ihrer Anfangszeit und verließ sogar ihr erstes Plattenlabel, weil dort zunehmend rechte Musiker unter Vertrag standen. In die Negativschlagzeilen geriet die Band dann auch wegen ihres Sängers Kevin Russell. 2009 verursachte er völlig zugedröhnt einen Autounfall, bei dem zwei Menschen lebensgefährlich verletzt wurden. Reue zeigte der Sänger erst 2012 in einem öffentlichen Brief.

Zumindest vom Vorwurf, rechts zu sein, werden die Böhsen Onkelz heute auch von Experten freigesprochen. Der mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Autor, Aktivist und Rechtsrock-Experte Klaus Farin geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Deutschlandfunk Kultur sagte er: "Es gab bei den 'Böhsen Onkelz' einen Bruch von einer rechten Band zu einer anti-rechten Band."

Konzert in Neu-Ulm: Die Onkelz haben noch lange nicht genug

Seit mehr als 40 Jahren stehen die Böhsen Onkelz inzwischen auf der Bühne. Ganz im Sinne ihres Dauerbrenners "Wir ham' noch lange nicht genug" scheuen sie nicht vor großen Ankündigungen zurück. "Wir versprechen euch nicht weniger, als einen heißen Konzert-Sommer mit uns auf den schönsten Bühnen und einem Ambiente, das es so in unserer Geschichte noch nie gegeben hat", schreibt die Band. Zwei Konzerte davon im Wiley - man darf darauf gespannt sein.

Neben den Onkelz steht für das Wiley Open Air schon ein weiterer Act fest. Marius Müller-Westernhagen kommt am 31. August in den Sportpark. Das soll es aber nicht gewesen sein. Laut Veranstalter Carlheinz Gern haben noch weitere Musikstars ihr Kommen angekündigt. Nähere Informationen dazu sollen in Kürze folgen.

Info: Der Vorverkauf für die"Böhse Onkelz"-Tour 2024 startet am Freitag, 3. November, um 17 Uhr auf onkelz.myticket.de und onkelz.myticket.at.