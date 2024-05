Neu-Ulm

Wohnhäuser dürfen aufgestockt werden – das gefällt nicht jedem

Plus Die Stadt Neu-Ulm erlaubt Eigentümern in zwei Wohngebieten, ihre Häuser auszubauen. Doch in Ludwigsfeld gibt es dagegen Widerstand.

Von Michael Ruddigkeit

Um den nicht abreißenden Bedarf an Wohnraum zu decken, weist die Stadt Neu-Ulm neue Baugebiete aus, wo sie kann. Doch der Platz für neue Häuser ist begrenzt. Deshalb wird an manchen Stellen nachverdichtet und an anderen aufgestockt. Das heißt, die Verwaltung erlaubt es Eigentümern, ein zusätzliches Stockwerk auf ihr Haus zu bauen. In Offenhausen und in Ludwigsfeld ist das künftig in einem festgelegten Bereich möglich. In Ludwigsfeld regte sich dagegen allerdings Widerstand, bei Anwohnern wie bei Stadträten.

In Offenhausen und Ludwigsfeld dürfen Hausbesitzer künftig aufstocken

Wie unterschiedlich das Thema "Aufstocken" in verschiedenen Wohngebieten ankommt, zeigte sich an den Reaktionen im Planungs- und Umweltausschuss. Der Bebauungsplan "Komponistenviertel Mitte" für Offenhausen wurde ohne große Diskussion einstimmig beschlossen. In dem Plangebiet können folglich bestehende Reihen- und Kettenhäuser mit einem dritten Vollgeschoss aufgestockt werden. Im Rathaus seien mehrere entsprechende Anfragen eingegangen, informierte die Verwaltung.

