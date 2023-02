Wohnung doppelt vermietet: Polizei muss eingreifen

Ein Betrüger hatte eine Neu-Ulmer Wohnung parallel an zwei Untermieter vergeben. Am Ende mussten sich beide eine neue Bleibe suchen.

Ein Betrüger hat eine Wohnung in Neu-Ulm zwei Untermietern gleichzeitig angeboten. Als die beiden die Räume am Freitagnachmittag beziehen wollten und auf den jeweils anderen Mieter trafen, riefen sie die Polizei.

Die Ermittler stellten fest, dass der rechtmäßige Mieter seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf einem Internetportal zur temporären Untervermietung angeboten hatte. Hierauf meldete sich ein 37-Jähriger, der die Wohnung anmietete und diese daraufhin erneut an die zwei Personen gleichzeitig untervermietete. Dafür habe der Täter den beiden Geschädigten jeweils einen niedrigen vierstelligen Betrag abgeknöpft, so die Polizei.

Als die vermeintlichen Untermieter dann die Wohnung beziehen wollten und aufeinandertrafen, fiel der Betrug auf. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen den 37-Jährigen wegen Betruges ein. Die beiden betrogenen Opfer mussten sich eine neue Unterkunft suchen. (AZ)