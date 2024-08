Wohnung frustfrei vermieten? Das will das Projekt "Wohnraum für alle" erreichen

Neu-Ulm Im Zensus 2022, einer Datenerhebung des statistischen Bundesamtes für die gesamte Bundesrepublik, wurden auch Daten zum Thema Wohnen und Gebäude abgefragt. Auffallend ist die Zahl der leerstehenden Wohnungen. In der Stadt Neu-Ulm stehen laut Zensus etwa 850 Wohnungen leer, im Landkreis knapp 3.000. Die Gründe für den Leerstand sind oft anstehende Baumaßnahmen, die geplante Eigennutzung oder ein absehbarer Verkauf. „Vermutlich sind schlechte Erfahrungen auch ein Grund, eine Wohnung nicht mehr zu vermieten,“ meint Lisa Laube-Niehues.. Mietfrust entsteht zum Beispiel durch Mietausfall, wenn die Miete nicht oder unpünktlich gezahlt wird. Immer wieder kommt es auch zu Beschädigungen durch die Mieter, die dann vom Vermieter repariert und finanziert werden müssen. Diese negativen Erlebnisse könnten vermieden werden, wenn der Kontakt zwischen Mieter und Vermieter von vornherein von einem Begleiter moderiert werden würde. Seit Anfang des Jahres bietet das WoFA-Projekt des Vereins Lebenswert Neu-Ulm solch eine Begleitung. Das Projekt wird durch das Bayerische Innenministerium sowie die Evangelische Kirche in Bayern gefördert. Das Team von WoFA schult Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, die einen Aufenthaltsstatus haben, rund um das Thema Wohnen. Die Kursteilnehmer lernen über die Wohnungssuche und Übergabe bis hin zur Mülltrennung, das richtige Lüften und Heizen sowie den Umgang mit den Nachbarn. Aktuell läuft der zweite Kurs. Die Mitarbeiterinnen von WoFA, es sind Mechthild Hilker, Marion Engstler und Lisa Laube-Niehues, bieten eine notwendige Begleitung und Moderation zwischen Mieter und Vermieter an, die Konflikte lösen könnte. Die Klienten werden bei der Wohnungssuche unterstützt und bei Besichtigungen begleitet. Auch beim Prozess der Übergabe sind die Mitarbeiter dabei und kommunizieren die Vertragsbedingungen. Informationen gibt es unter Wofa@Lebenswert-nu.de oder unter Telefon 0176-45174126/ Dienstags von 15-17 Uhr sind die Mitarbeiterinnen vor Ort.

