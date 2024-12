Einkaufsbox: Digitaler Supermarkt im Donautal hat neuen Betreiber

Von Brötchen über Milchprodukten bis zur Zahnbürste. Das bot und bietet der digitale Supermarkt im Donautal. Er nannte sich zuletzt „Dein Emma“. Ohne Personal konnten dort Produkte für den täglichen Bedarf gekauft werden. Nun gibt es einen Neufang.

Der grau-grüne Kasten nahe der Dieselstraße 35 war bei seiner offiziellen Inbetriebnahme als große Innovation gelobt worden. Von „Highlight im Industriegebiet“ und „Musteranlage für den Wirtschaftsraum“ war die Rede. Zur feierlichen Eröffnung im September 2023 war gekommen, was in Ulm und insbesondere im Donautal Rang und Namen hat. Es lief aber nicht rund. Bereits in diesem Frühjahr wurde bekannt, dass ein neuer Betreiber gesucht wird. Jetzt ist die Einakufsbox blau.

Einkaufsbox.eu betreibt den digitalen Supermarkt in Ulm

Hinter Einkaufsbox.eu steckt die Arborsys Gruppe – ein IT- und Softwareunternehmen mit Sitz in Neu-Ulm.

Bei der Einkaufsbox.eu und dem dazugehörigen Onlineshop kann man aus über 300 Artikeln auswählen und bargeldlos bezahlen. Rund um die Uhr. Denn reguläre Öffnungszeiten sind bei der computergesteuerten Selbstbedienungs-Einrichtung ein Fremdwort – vielmehr ist die Anlage in der Daimlerstraße 35 als Ergänzung zum Supermarkt-Angebot in der Region gedacht.

Im Industriegebiet Donautal setzt man auf neue und vor allem kurze Wege. Die Idee ist es eine zusätzliche Einkaufsmöglichkeit zu bieten, eben direkt vor Ort und damit ganz nah dran an den Ulmer Betrieben im Donautal.

Das bietet der digitale Supermarkt in Ulm

Nachdem ein neuer Betreiber gefunden ist, haben die Beschäftigten des Standortes Ulm Donautal wieder die Möglichkeit, sich vor, nach und während der Arbeitszeit mit Wurst, Käse, Kaffee, Marmelade oder einem kalten Getränk einzudecken. Die Waren kann man ganz einfach direkt vor Ort oder am Computer / Smartphone bestellen, reservieren und zur gewünschten Zeit per QR-Code am Terminal der digitalen Station abholen, bei der auch Parkplätze zur Verfügung stehen.Das Sortiment mehrerer Anbieter ist vielseitig und umfasst viele verschiedene Artikel.

Das Angebot reicht von Brot, Joghurt, Suppen und Snacks über Tee, saisonalen Grillspezialitäten (saisonbedingt), Schokoladen bis hin zu gefüllten Croissants, Erfrischungsgetränke und Bier.

Technik namens Roberta kommt aus Nersingen

Roberta ist der Name des multifunktionalen RFID-gestützten Roboterarms, der von der Firma Kirschenhofer Maschinen in Nersingen entwickelt wurde. Alle gängigen Debit-und Kreditkarten werden vom System angenommen. Der Roboter ist mit einem Bestelldisplay und Bezahlterminal elektronisch verbunden. Der Kunden- und der hygienische Lagerbereich sind räumlich getrennt, eine Kamera ermöglicht jedoch den Blick auf die Arbeitsweise. Nach ein paar Klicks auf dem intuitiv bedienbaren Touchpanel greift Roberta die gewünschte und stets frische Ware autonom aus dem Regalfach und bringt sie via Förderband mit Lichtschranke zur Ausgabeluke. (AZ/heo)