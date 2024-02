Neu-Ulm

vor 31 Min.

Neues Sri-Lanka-Restaurant eröffnet in Neu-Ulm

In der Kasernstraße 24 eröffnet Yogathas "Yogi" Tharmakulasingam das tamilische Lokal Sripaka.

Plus Sripaka in der Kasernstraße: Noch diesen Monat wird der bekannte Pächter des Wiley-Kiosks im Herzen Neu-Ulms tamilische Küche servieren.

Von Oliver Helmstädter

Fast neun Jahre stand der Gastraum an der Ecke Kasernstraße/Maximilianstraße leer. Das Restaurant "Villa MaJo" hatte sich mit veganer Küche zuvor überregionale Bekanntheit erworben. "Die waren ein paar Jahre zu früh dran", sagt der neue Pächter Yogathas "Yogi" Tharmakulasingam. Nun wird hier wieder vegetarisches Essen dominieren. Aber nicht nur.

Davon, dass es nicht leicht ist, ein neues Restaurant zu eröffnen, kann der Tamile, den alle nur Yogi nennen, Geschichten erzählen. Vor anderthalb Jahren ging er damit das erste Mal an die Öffentlichkeit. Doch jetzt wird's wahr. Zunächst ganz gemach - das Sripaka öffnet per "Soft-Opening". Am Sonntag, 11. Februar, sollen die ersten Gerichte serviert werden, zunächst nur zum Mitnehmen. Denn der Gastraum sei noch nicht fertig, die bestellten Stühle und Tische lassen auf sich warten. Die Malerarbeiten sowie eine komplett neue Elektrik sind hingegen abgeschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

