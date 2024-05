Bei Naturally 7 wird das Publikum im Ulmer Zelt nostalgisch

Mit intensiven Bässen und beeindruckenden Gitarrensolos reißt die New Yorker Band das Publikum im Ulmer Zelt mit – und zwar ganz ohne Musikinstrumente.

"The sounds you are about to hear are created by human voice", kündigt jemand aus dem Off an. Die Töne, die das Publikum im Ulmer Zelt gleich zu hören bekommt, werden also durch menschliche Stimme erzeugt. Nacheinander betreten die Mitglieder der New Yorker A Cappella-Gruppe Naturally 7 die Bühne. Und mit jeder Person kommt ein neuer Sound hinzu – bis das Ensemble komplett und die Harmonie perfekt ist.

Sitzend, stehend und auch tanzend lieferten Naturally 7 am Mittwoch im Ulmer Zelt eine beeindruckende A Cappella-Show ab. Von links: Sean Simmonds, Rod Eldridge und "Ricky“ Lee Ricardo Cort. Foto: Reinhard Pfetsch

Auch wenn es sich so anhört, benutzen die sieben Männer keine Musikinstrumente – jedenfalls keine echten. Damit die Illusion vollkommen ist, spielt einer auf seinem Mikrofon Trompete, ein anderer schlägt auf ein imaginäres Schlagzeug, während sein Mund den kurzen, dumpfen Klang einer Bass-Drum imitiert.

Mit James Bond und Saturday Night Fever durch die Filmgeschichte

Das Thema des Abends lautet "Naturally 7 at the Movies", sagt Bariton Roger Thomas in seiner Anmoderation. Die Reise durch die Filmmusikgeschichte beginnt dann im Jahr 1984, mit einem der bekanntesten Instrumentalstücke überhaupt. Und schon nach den ersten Tönen von "Axel F" aus dem Film Beverly Hills Cop klatschen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Takt.

Zwischen Klassikern wie der James Bond-Titelmelodie oder "Stayin' Alive" von den Bee Gees aus Saturday Night Fever wird es hin und wieder auch emotional. Von Roger Thomas anmoderiert als das "Angeber-Lied", performt die Gruppe "This Woman's Work" von Kate Bush aus dem Film She's Having a Baby – mit "Ricky" Lee Ricardo Cort als Leadsänger.

Ein bisschen Technik kommt bei Naturally 7 durchaus zum Einsatz. Allerdings nicht, um Töne zu erzeugen, sondern um sie aufzunehmen und in Dauerschleife abspielen zu lassen. Foto: Reinhard Pfetsch

Das Gesangstalent, das Cort vor allem bei den hohen Tönen unter Beweis stellt, demonstriert N'Namdi Bryant an anderer Stelle ein paar Oktaven tiefer: Wenn die Bassstimme des neuesten Bandmitglieds den Boden und alles, was darauf steht, vibrieren lässt, geht ein ungläubiges Staunen durch die Reihen.

Gegründet hat sich die Band vor 25 Jahren, erzählt Roger Thomas. Bei einem US-weiten A Cappella-Wettbewerb traten sie damals gegen 15 weitere Gruppen an – und gewannen. Thomas verrät auch, welche Stücke ihnen den Sieg brachten. Nachdem die Band eine kurze Sequenz aus dem Hip-Hop-Titel "It's Like That" von Jason Nevins und Run-D.M.C. vorführt, löst er auf.

Für Naturally 7 war es nicht das erste Mal im Ulmer Zelt

Es sei eben nicht die Art Musik gewesen, die auf ihre Herkunft aus den New Yorker Stadtteilen Bronx und Queens schließen lässt. "Wir entschieden uns für etwas ruhigeres, etwas unerwartetes", erzählt Thomas. Dann stimmen die Musiker "The Sound of Silence" von Simon & Garfunkel an.

Auch wenn der tosende Applaus des Publikums die Männer nicht gerade zu überwältigen scheint, versichert Thomas gegen Ende der Show: "Wir hatten eine gute Zeit. Danke, dass ihr uns immer wieder einladet." Der Auftritt am Mittwoch war für Naturally 7 nämlich nicht das erste Mal im Ulmer Zelt: Auch 2005, 2012 und 2018 waren sie mit dabei.

Bevor die Gruppe das Publikum mit "Fix You" von Coldplay entlässt, zollen die Männer ihren jamaikanischen Wurzeln Tribut. Sie singen "Get Up, Stand Up" von Bob Marley – mit erhobener rechter Faust.