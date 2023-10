OB-Wahl in Ulm

06:00 Uhr

SPD-Kandidat Martin Ansbacher: Stadt muss Pläne besser erklären

Plus Der Jurist und Stadtrat will Ulmer Oberbürgermeister werden und anders auftreten als Amtsinhaber Czisch. Was ihm wichtig ist und welche konkreten Ideen er hat.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Martin Ansbacher muss jetzt mehr Zeit einplanen, wenn er in Ulm unterwegs ist. Der 46 Jahre alte Anwalt will Oberbürgermeister werden. "Die Leute reagieren anders auf mich. Ich merke, dass sie Gesprächsbedarf haben", berichtet er. Ansbacher findet, dass die Stadt Pläne verständlicher erklären muss. Seien es Baustellen in der Altstadt, neue Unterkünfte für Geflüchtete – oder eine Vision für das Ulm der Zukunft. Der SPD-Mann rechnet mit einem engen Wahlergebnis, er sagt: "Ich will gewinnen."

Die Menschen hätten bei der OB-Wahl am 3. Dezember eine spannende Auswahl, findet der Jurist. Die politischen Ansätze seien sehr unterschiedlich. Doch der Mann betont: "Ich kandidiere nicht gegen jemanden, sondern für etwas." Dinge anders machen will Ansbacher dennoch: "Ich finde, ein OB sollte stärker Haltung zeigen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen