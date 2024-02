Klostersteige: Der Weg vom Bäcker zum Supermarkt bleibt ein Problemfall

Plus Die Klostersteige gilt in Elchingen als problematisch für Fußgänger. Der Lösungsvorschlag eines Ingenieurbüros stößt im Gemeinderat aber auf Verwunderung.

Ein Antrag der Dorfgemeinschaft Oberelchingen hatte am Anfang gestanden: Weil Autofahrer und Radfahrer die Klostersteige oft recht zügig hinunterfahren, hatte Armin Willbold im vergangenen Jahr den Antrag gestellt, den Verkehr auf der Klostersteige so zu regeln, dass das Überqueren der Straße besonders für Senioren und Kinder sicherer wird.

Die Bäckerei Klostersteige und das Lebensmittelgeschäft Scholz liegen einander schräg gegenüber an einer unübersichtlichen Kreuzung der viel befahrenen Straße. Tatsächlich überqueren viele Fußgänger täglich die Fahrbahn. Die DGO hatte auf eine Reduzierung der erlaubten Geschwindigkeit gehofft -: auf zehn oder maximal 20 Stundenkilometer.