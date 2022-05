Wie wird der Bürgerentscheid über die Grundschule in Oberfahlheim formuliert?

Die Bürger dürfen in ein paar Monaten abstimmen, ob die Grundschule Oberfahlheim geschlossen werden soll oder nicht. Noch wird um die Formulierung gerungen.

Seit im vergangenen Jahr der Gemeinderat sich für ein neues Bildungskonzept der Grundschulen ausgesprochen hatte, kocht das Thema regelmäßig die Gemüter in Nersingen hoch. Denn gleichzeitig bedeutet dieses Projekt das Aus für die Grundschule in Oberfahlheim.

Schließlich sei die Schule in die Jahre gekommen und durch ihre räumlichen Gegebenheiten für das neue Bildungskonzept nicht geeignet, so die Argumentation aus der Schulleitung, dem Schulamt und der Gemeindeverwaltung und Teilen des Ratsgremiums. Zudem sei das Schulhaus in Oberfahlheim dringend sanierungsbedürftig. Doch schon bald formierte sich insbesondere in Oberfahlheim heftiger Widerstand gegen die beschlossene Schulschließung und eine Bürgerinitiative gründete sich, sodass die Gemeinderatsmitglieder ihre Entscheidung zurücknahmen, um durch einen Bürgerentscheid die Bevölkerung entscheiden zu lassen.

Die Herausforderungen des Bürgerentscheids in Oberfahlheim

Jüngst gab Bürgermeister Erich Winkler im Gemeinderat Auskunft, über die bevorstehende Abstimmung. "Die Herausforderung ist, dass die Fragestellung dem Antrag gerecht werden muss." Darin geht es nämlich formal nicht um die Schließung der Schule, sondern um die Beendigung der Sachaufwandschaft - soll heißen, dass die Schließung nicht durch die Gemeinde, sondern durch die Regierung von Schwaben veranlasst werden kann.

Es geht um die Zukunft der Grundschule Oberfahlheim

Derzeit beraten die Anwälte der Gemeindeverwaltung und der Bürgerinitiative über eine rechtlich konforme Formulierung für das Bürgerbegehren, die dennoch einfach zu verstehen sein soll. Dieter Wegerer (Freien Wähler) hakte beim Bürgermeister nach, ob die Gedanken aus der Gemeindeverwaltung über eine eventuelle Weiterverwendung des Gebäudes bereits ein Indiz für ein Ende des Schulhauses sei. Winkler bestritt dies: "Wenn ich von einer Weiterverwendung gesprochen habe, dann, weil man mich danach gefragt hat." Antworten zu diesem Thema würde er in Zukunft deshalb nur noch mit Vorsicht bearbeiten. Bis die Nersinger Bürger zur Wahlurne gehen dürfen, werden noch einige Wochen vergehen. Schließlich muss der Gemeinderat noch in einer Sondersitzung über den Bürgerentscheid abschließend beraten.