Wohngebäude nach Brand nicht mehr bewohnbar: Schaden von halber Million

Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zum Brand in Ochsenhausen mit einem Großaufgebot aus. Die Brandursache ist noch unklar.

Nach dem Brand eines Wohngebäudes in Ochsenhausen im Kreis Biberach sind zwei Wohneinheit nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 500.000 Euro.

Gegen 16.15 Uhr wählten am Dienstag mehrere Zeugen den Notruf. In einem Reihenhaus in der Abteistraße war ein Feuer ausgebrochen. Einsatz- und Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Alle Bewohner der Reihenhäuser hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Verletzte gab es nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand in einer Wohneinheit im Bereich des Dachbodens ausgebrochen sein. Warum ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)