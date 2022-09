Zwei Männer rauben 86-Jährige mit Spazierstock aus

Zwei Unbekannte entreißen der Seniorin in Neu-Ulm die Handtasche und einen Stoffbeutel. Die Polizei sucht die Männer mit etlichen Streifenwagen – erfolglos.

Mehrere Streifenwagen aus Neu-Ulm, Ulm und Illertissen sowie ein Beamter mit Hund haben am Samstagnachmittag nach zwei Männern gesucht, die eine 86 Jahre alte Frau in Offenhausen ausgeraubt haben sollen. Ohne Erfolg, die etwa 20 bis 25 Jahre alten Verdächtigen wurden nicht gefunden. Sie sollen eine Handtasche und einen Stoffbeutel gewaltsam an sich gerissen und die Seniorin ins Straucheln gebracht haben.

Dem Bericht zufolge musste sich die Frau mit ihrem Spazierstock abstützen, um einen Sturz auf den Asphalt zu verhindern. Die beiden mutmaßlichen Täter sollen zu Fuß in Richtung Donau geflüchtet sein. Passiert ist der Raub demnach am Samstag gegen 16 Uhr in der Regerstraße. Ein 78-jähriger Passant, der auf die 86-Jährige aufmerksam geworden war, hatte über Notruf die Polizei verständigt.

Die bislang unbekannten Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein, hatten dunkles Haar und trugen eine schwarze sowie eine rotbraune Jacke. Entwendet wurden eine braune Lederhandtasche und eine nicht näher beschriebene Stofftasche samt Inhalt. Die Polizei brachte die äußerlich unverletzte 86-Jährige nach Hause und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)