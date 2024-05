Pfaffenhofen an der Roth

Aus im August: Sportheim des SV Pfaffenhofen braucht neue Pächter

Hier kehren nicht nur Fußballer und Zuschauern ein. Das Restaurant L&L bietet an fünf Tagen die Woche schwäbische Gerichte und teils mediterrane Speisen an. Doch nur noch bis zum 31. Juli dieses Jahres.

Plus Nach sechs Jahren hat der Pächter der Gaststätte in Pfaffenhofen gekündigt und zieht woanders hin. Der Vorstand hofft auf neue Bewerber und ist für alles offen.

Von Philipp Scheuerl

Erst vor einem Monat gewählt, und schon gibt es für den neuen Vorstand des SV Pfaffenhofen (SVP) eine Herausforderung zu meistern. Die Pächterin des Sportheims und Inhaberin des Restaurant L&L hat die Schließung zum 1. August dieses Jahres angekündigt. Aktuell ist die Nachfolge noch nicht geklärt. SVP-Vorstand Christoph Jung kündigte an, man werde sich umgehend um einen Pächter bemühen und im Zweifelsfall die Bewirtung selbst stemmen, allerdings dann in einem "Notprogramm". So wie es scheint, war die Kündigung zwischen Vorstand und Pächterin beziehungsweise Pächterfamilie nicht weit im Voraus geplant.

Sportheim SV Pfaffenhofen: Kündigung war überraschend

Denn bis zum August sind es gerade einmal rund zwei Monate. Wie kam es dazu? "Die jetzigen Pächter haben eine neue Gaststätte gefunden", teilte Jung mit. Das kann auch Bekim Thaqi, der Geschäftsführer des Restaurants und Ehemann von Aurora, bestätigen. Viel mehr möchte er jedoch nicht sagen. Nur, dass es aus Pfaffenhofen herausgeht und dass es seine Gäste bereits seit Monaten gewusst hätten.

