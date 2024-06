Pfaffenhofen an der Roth

18:37 Uhr

Betrieb nach Hochwasser in Not: "Türen, Schränke - alles quillt auf"

Plus Landtechnik Wimmer in Pfaffenhofen ist schwer vom Hochwasser getroffen. Bei der Bäckerei Stetter hingegen werden die Öfen schon wieder angeheizt.

Von Philipp Scheuerl

Horst Wimmer hat keine Zeit, eigentlich keine einzige Minute. Aber für einen kurzen Moment geht der Geschäftsführer von Landmaschinentechnik Wimmer in Pfaffenhofen ans Telefon und erzählt, was passiert ist: Alle Büros, alle Lagerräume, alle Garagen sind vollgelaufen. Das Wasser stand zeitweise fast kniehoch.

Bei der Firma Landtechnik Wimmer war der Hof durch der Roth überflutet. Das Wasser stand teilweise kniehoch. Mehrere Gerätschaften wurden beschädigt. Foto: Elke Wimmer

"Wir haben das gerettet, was zu retten war, haben in den Lagern alles hochgestellt", sagt der 58-Jährige. Samstagmorgen, als die wenige Meter daneben befindliche Roth erschreckend stark angestiegen war, hätten sie damit angefangen. Die großen Maschinen kamen als erstes weg; hoch auf den Kirchplatz wurden manches gestellt, anderes in private Garagen, in Autos hinein. Mit der Feuerwehr sei er bis Sonntagmorgen um 6 Uhr auf den Beinen gewesen, erzählt Wimmer. Pumpen hatte der Landmaschinenhändler bereits da. Diese waren die ganze Nacht über bis in die Morgenstunden im Betrieb, solange, bis die Feuerwehr zu ihm gesagt habe: "Das ist nicht mehr zu retten, wir hören auf".

