In Roth bleibt die Feuerwehr im Dorf

In Roth soll neben der Kirche ein neues Feuerwehrgemeinschaftshaus gebaut werden. Das hat der Marktgemeinderat am Donnerstagabend entschieden.

Großer Andrang am Donnerstagabend im Rathaus in Pfaffenhofen: Zahlreiche Feuerwehrleute aus Roth kamen in Uniform zur jüngsten Marktgemeinderatssitzung, um bei der Abstimmung über das örtliche Feuerwehrhaus dabei zu sein. Im Saal musste sogar aufgestuhlt werden. Nach einer kurzen, aber intensiven Diskussion war das Aufatmen spürbar. Der Marktrat hat mit 16 zu vier Stimmen entschieden, dass das Feuerwehrhaus in Roth an Ort und Stelle bleibt. Neben der Kirche soll für 2,6 Millionen Euro ein "Feuerwehrgemeinschaftshaus" entstehen, das auch eine Nutzung für Vereine ermöglicht. Damit sind die Pläne für ein neues Feuerwehrhaus auf der grünen Wiese endgültig vom Tisch.

Vor der Abstimmung kam es zu einer kurzen Diskussion. Denn es gab zwei Optionen zur Auswahl. Entweder zieht die Feuerwehr aus ihrem bestehenden Gerätehaus zieht aus und erhält am Ortsrand ein neues und "deutlich reduziertes" Feuerwehrhaus, wie es im Vortrag vom Architekturbüro Spiegler und Schmitt hieß. Das bestehende Gebäude an der Kirche wäre dann zum reinen Gemeindehaus umgebaut worden. Die andere Möglichkeit: In Roth wird eben ein neues Feuerwehr- und Gemeinschaftshaus am bisherigen Standort errichtet.

