Bekommt Pfaffenhofen zwei Windräder?

Lokal Die Marktgemeinde Pfaffenhofen will nun an einem Programm der Bayerischen Staatsregierung teilnehmen. Überlegungen für Windanlagen hatte es bereits früher gegeben.

Das Thema Windenergie war in Pfaffenhofen vor einigen Jahren vorerst auf Eis gelegt worden. Nun könnte es mithilfe der Staatsregierung sozusagen frischen Wind bekommen. Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde zeigte sich aufgeschlossen. Das war er auch bei einer Sache, die anderswo für erregte Diskussionen gesorgt hatte: die Genehmigung eines Tinyhouses.