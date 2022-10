Brandschaden an Schulturnhalle größer als gedacht: Polizei sucht Zeugen

Ein Bürger alarmiert die Einsatzkräfte, weil Rauch von der Turnhalle der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen aufsteigt. Eine Sorge bewahrheitet sich nicht.

An der Fassade der Turnhalle der Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen ist am Sonntagnachmittag ein Brand entstanden. Die Ursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar, die Feuerwehren aus Pfaffenhofen, Weißenhorn und Beuren hatten die Gefahr rasch gebannt. Anfangs hatte es eine andere Befürchtung gegeben.

Am Sonntag gegen 14.30 Uhr meldete sich ein Bürger über den Notruf: Aus einem Fenster der Turnhalle steige Rauch auf, sagte er. Schnell waren Rettungskräfte am Ort. Dort stellte sich heraus, dass der Rauch nicht aus dem Inneren des Gebäudes nach außen drang. "Die Unterkonstruktion aus Holz an der Außenwand hat gebrannt", erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Ursache sei noch unklar, theoretisch könnte sogar Sonneneinstrahlung das Feuer ausgelöst haben. Auch viele andere Gründe seien denkbar, die Ermittlungen seien eingeleitet worden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Schadens auf höchstens 10.000 Euro.

Feuerwehren aus Pfaffenhofen, Weißenhorn und Beuren im Einsatz

Die Rettungskette habe gut funktioniert, sagte der Polizeisprecher. Nach weniger als einer Stunde war der Einsatz abgeschlossen. Nach ersten Erkenntnissen ist die Nutzbarkeit der Turnhalle durch den Brand nicht beeinträchtigt worden. Weitere Prüfungen sind aber nötig.

Zunächst war ein Brandschaden in Höhe von 10.000 Euro geschätzt worden. Nun spricht die Polizei von 50.000 Euro Schaden. Foto: Feuerwehr Pfaffenhofen

Später teilt die Polizei mit, dass der Schaden weitaus höher ist als zunächst angenommen wurde. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro aus.

Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Weißenhorn in Absprache mit dem Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Eine Brandursache steht weiter noch nicht fest, so dass die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm weitergeführt werden. Zeugenhinweise zu dem Brand nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm telefonisch unter der Rufnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)