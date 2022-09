"Eine Pioniertat": Bürgerverein rettet Solaranlage auf Hermann-Köhl-Schule

Das Aus für die Solaranlage stand fest, doch dann hatten Pfaffenhofer Bürger eine ungewöhnliche Idee. Davon profitieren sollen auch gemeinnützige Organisationen.

Seit ihrer Inbetriebnahme im September 2001 war die Bürgersolaranlage auf der Hermann-Köhl-Schule eine Erfolgsgeschichte. In zwanzig Jahren haben die Module rund 600.000 Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist. Gleichzeitig konnten Unmengen an CO₂ eingespart werden. Trotzdem hätte die Solaranlage wegen der weggefallenen EEG-Umlage zum vergangenen Jahreswechsel abgebaut werden sollen. Einige Bürger wollten dies nicht akzeptieren und retteten die erneuerbare Energiequelle.

Karl Hertkorn ist der Vorsitzende des Vereins "Bürger Photovoltaik Pfaffenhofen". Er hat mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in wenigen Monaten vollbracht, wofür andere Jahre benötigen, wie Pfaffenhofens Bürgermeister Sebastian Sparwasser betont. "Die Gründung des Bürgervereins ist eine Pioniertat. In vielen anderen Kommunen wurden Solaranlagen abgebaut, weil sie niemand übernommen hat", sagt Sparwasser. Hintergrund dieser Entwicklung ist das Ende der EEG-Umlage zum 1. Juli dieses Jahres. Durch diese Entscheidung wurden zahlreiche Photovoltaikanlagen für Betreiberfirmen unrentabel und wurden bereits abgebaut oder sollen das demnächst werden.

Erträge der Solaranlage in Pfaffenhofen gehen an gemeinnützige Zwecke

Dass die umweltfreundliche und wirtschaftlich erfolgreiche Energiequelle in Pfaffenhofen abgebaut wird, wollten die Mitglieder des neu gegründeten Pfaffenhofer Bürgervereins nicht hinnehmen. "Wir sehen nicht ein, ein funktionierendes Kraftwerk verschrotten zu lassen", sagt Hertkorn. Deshalb habe man den harten Weg über viele Behörden beschritten, um die Solaranlage zu retten. Wichtig zu betonen ist dem Vereinsvorsitzenden, dass dies alles nur mit der Unterstützung des Rathauses möglich gewesen sei. Die Marktgemeinde hatte zuvor aus wirtschaftlichen Gründen eine Übernahme abgelehnt.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Hermann-Köhl-Schule bleibt also erhalten. Ziel sei, so Hertkorn, jährlich 30.000 Kilowattstunden Strom ins Netz einzuspeisen und so aktiv etwas für den Umweltschutz zu tun. Und ein weiterer Punkt sei nicht zu vernachlässigen, berichtet der Vereinsvorsitzende: "Alle finanziellen Erträge durch die Solaranlage sollen gemeinnützigen Organisationen zufallen." Dabei handele es sich vor allem um Vereine aus Pfaffenhofen, unter anderem die Initiative "Pfaffenhofen hilft".

