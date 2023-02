Feuerwehreinsatz: Doppelhaus-Brand verursacht Schaden von 100.000 Euro

Feuerwehren aus Pfaffenhofen, Roth und Weißenhorn mussten in der Nacht ausrücken. In einem Doppelhaus war ein Feuer ausgebrochen.

In Pfaffenhofen ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. In einer Doppelhaushälfte hatte es gebrannt. Durch das Feuer entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 100.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Bewohner des Doppelhauses gegen 3 Uhr Rauch in seinem Haus und setzte den Notruf ab. Die freiwilligen Feuerwehren Pfaffenhofen, Roth und Weißenhorn waren mit 27 Personen im Einsatz und konnten den Brand löschen, bevor die Flammen auf das danebenliegende Doppelhaus übergreifen konnte. Ein Rettungswagen mit Notarzt war ebenfalls vor Ort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ausgelöst wurde der Brand laut Polizei durch einen defekten Holzofen. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Weißenhorn und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (AZ)