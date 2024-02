Pfaffenhofen

vor 56 Min.

Für Buchpreis nominiert: Das macht Autor Matti Laaksonen so besonders

Plus Mit seinen Geschichten über queere Beziehungen will der Autor Matti Laaksonen Jugendlichen die Bücher geben, die er als Heranwachsender selbst vermisst hatte.

Von Franziska Wolfinger

Die Flucht in die Literatur kennt Matti Laaksonen aus seiner eigenen Jugend. Wenn die Realität zu viel wird, zu anstrengend, können Geschichten und fiktive Welten Trost spenden. Nur: In Büchern hatte Matti Laaksonen zur Zeit seiner Jugend wenig Trost gefunden. Menschen wie er, queere Personen, kamen kaum vor. Deshalb schreibt er nun die Bücher, die ihm in seinen Teenager-Jahren gefehlt haben.

Heute ist Matti Laaksonen 32 Jahre alt. Er ist erwachsen geworden, lebt gemeinsam mit seinem Ehemann in Pfaffenhofen und scheint mit sich selbst im Reinen zu sein. Er veröffentlicht seine Bücher - bisher sind es 14 Stück - mehr aus Idealismus denn aus monetären Gründen. "Ich muss keinen Bestseller schreiben", sagt Matti Laaksonen dann auch. Er verdient sein Geld nicht nur als Autor, sondern arbeitet als Lektor für andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Es ist ihm wichtig, queere Inhalte zu schaffen und queeren Protagonisten eine Stimme zu geben. Dabei ist er nicht der Einzige, der das aktuell tut.

