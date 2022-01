Pfaffenhofen-Roth

06:15 Uhr

Bekommt Roth bald einen eigenen Supermarkt?

Plus Ein Investor hat schon konkrete Pläne für den Ortsteil von Pfaffenhofen – und bei der Supermarkt-Kette einen Favoriten. Entstehen dort auch Wohnungen?

Von Andreas Brücken

Die Lebensmittelversorger in Pfaffenhofen sollten sich in Zukunft auf einen weiteren Mitbewerber einstellen. Stefan Tränkner, Investor aus Krumbach, will am westlichen Rand von Roth einen Supermarkt mit Café und Backshop auf rund 1200 Quadratmetern bauen. Die Frischetheke soll eine Metzgerei aus der Region übernehmen. Für den Supermarkt selbst gibt es einen Wunschkandidaten.

