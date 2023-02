Pfaffenhofen-Roth

vor 20 Min.

Haus nach Kaminbrand wohl unbewohnbar: So lief der Einsatz ab

Ein Kaminbrand hat sich in der Nacht in einem Wohnhaus in Pfaffenhofen-Roth ausgebreitet. Der Schaden dürfte höher ausfallen.

Plus Der Schaden nach dem Brand in einem Wohnhaus in Pfaffenhofen-Roth könnte durchaus höher ausfallen, als bislang angenommen. Die Feuerwehren waren mit 50 Kräften im Einsatz.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Als er in der Nacht auf die Toilette muss, bemerkt er den Rauch in seinem Haus. Sofort setzt der Besitzer den Notruf ab. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand löschen, schaut er ganz unaufgeregt zu. "Gott sei Dank ist alles gutgegangen", sagt er. Doch seine Wohnung wurde vom Feuer zerstört.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen