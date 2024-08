Viele Wege führen nach Santiago: Ein Pfaffenhofer unterwegs auf dem Jakobsweg

Immer der Muschel nach – mehr als 10.000 Kilometer. So wanderte Thomas Gruber in den vergangenen 20 Jahren durch Deutschland, Frankreich, Spanien und auch ein wenig durch die Schweiz. Der Jakobsweg hat den Mann aus Pfaffenhofen in seinen Bann gezogen. Das Pilgern verlieh dem 61-Jährigen Durchhaltevermögen und Kraft, die ihm halfen, schwere Schicksalsschläge und Krankheit zu überwinden.

