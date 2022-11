Pfaffenhofen

vor 1 Min.

Windkraft und Photovoltaik: Pfaffenhofen plant mit neuer Energie

Wann genau in Pfaffenhofen Windkraftanlagen gebaut werden, ist derzeit noch unklar.

Plus Der Pfaffenhofer Marktgemeinderat hat sich mit der künftigen Energieversorgung befasst. Für den Notfall sollen bis zu drei Notstromaggregate angeschafft werden.

Von Herbert Hertramph

Aktuelle Fragestellungen sind auch in Pfaffenhofen Thema: In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Pfaffenhofen berieten die Räte über Windkraft, Photovoltaik, Strombeschaffung, Energieeinsparung und Notfallvorsorge für eine Energiemangellage. Kontroverse Diskussionen kamen bei diesen Themen auf - doch am Ende der Sitzung sorgte ein spontaner Antrag für einen kleinen Lichtblick.

