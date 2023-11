Pfaffenhofen

vor 17 Min.

Zebrastreifen geplant: Es kommt auf die Zahl der Fußgänger an

An der Hauptstraße in Pfaffenhofen soll zwischen der Bäckerei Brunner und dem Kindergarten St. Monika ein Zebrastreifen angelegt werden. Die Umsetzung hängt von zwei Faktoren ab.

Plus Der Pfaffenhofer Bau- und Umweltausschuss bespricht die Ergebnisse einer Verkehrsschau. Mehrere Empfehlungen der Fachleute werden umgesetzt.

Von Philipp Scheuerl

Jeden Tag überqueren zahlreiche Menschen die Hauptstraße in Pfaffenhofen, insbesondere an der Stelle zwischen der Bäckerei Brenner und dem Kindergarten Sankt Monika. Damit die Fußgängerinnen und Fußgänger dort in Zukunft sicherer unterwegs sind, soll ein Zebrastreifen angelegt werden mit Schildern und Beleuchtung. Nach einem Antrag von Karl Christoph Oettinger ( Freie Wähler) wurde das bereits im Marktgemeinderat beschlossen. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Bau- und Umweltausschuss erneut damit befasst. Denn eine Verkehrsschau hat ergeben: Ob der Zebrastreifen tatsächlich an der Stelle eingerichtet werden kann, hängt davon ab, wie viele Personen dort wirklich über die Straße laufen.

Ende September fand die Verkehrsschau in Pfaffenhofen statt. Das ist ein Termin, bei dem sich mehrere Expertinnen und Experten vor Ort treffen und die Situation des Straßenverkehrs begutachten. Wenn es aus einer Kommune konkrete Ideen gibt, dann wird in der Verkehrsschau besprochen, ob sie umsetzbar sind. In dem Fall kamen Vertreterinnen und Vertreter der unteren Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt, des staatlichen Bauamts Krumbach, der Polizei und des Marktes Pfaffenhofen. Der Bau- und Umweltausschuss hat die Ergebnisse der Verkehrsschau in seiner jüngsten Sitzung besprochen.

