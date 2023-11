Neu-Ulm

vor 29 Min.

Feuerwehrkapelle Pfuhl zeigt beim Herbstkonzert, was in ihr steckt

Plus Mal dezent und dann wieder mit voller Kraft: In der Seehalle beeindrucken das Große Blasorchester und das Nachwuchsorchester mit Spielfreude und Vielfalt.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

In Deutschland gibt es knapp 20.000 Feuerwehrkapellen und eine davon ist die aus Pfuhl. Die Besucher und Besucherinnen konnten sich am Samstagabend beim Herbstkonzert in der sehr gut besetzten Seehalle von der hohen Qualität des Großen Blasorchesters und des Nachwuchsorchesters überzeugen.

Leidenschaftlich dirigiert von Marc Lentz bot das Große Blasorchester der Feuerwehrkapelle Pfuhl ein abwechslungsreiches Programm, das mit dem Marsch "Zur großen Wachparade" von Ludwig van Beethoven begann, einer Komposition, die zu dessen Lebzeiten ein Oberstleutnant in Auftrag gegeben hatte, wie Gudrun Fischer erzählte, die durchs Programm führte. Ein schwungvoller Auftakt, bei dem die Schlagzeuger schon deutliche Akzente setzten. Vergnüglich ging es mit "Böhmisches Vergnügen" von Berthold Schick, einem früheren Mitglied der Egerländer Musikanten, weiter. Hier wurde deutlich, dass die Blechbläser den Ton in so einem Orchester angeben, mal etwas dezenter und dann wieder voller Kraft. Nach diesem musikalischen Werk, in dem es recht beschwingt zuging, präsentierte die Kapelle Musik aus dem Film "Cinderella". Sanft und einfühlsam begann sie zu spielen, steigerte dann die Spannung mit angenehm dröhnender Blasmusik und ordentlichen Paukenschlägen, um eher leise auszuklingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen