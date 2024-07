Inge-Aicher-Scholl-Realschule organisiert wieder Spendenlauf

Nach einer einjährigen Pause veranstaltete die Inge-Aicher-Scholl-Realschule dieses Jahr erneut ihren beliebten Spendenlauf. Die diesjährigen Spenden in Höhe von 8500 Euro kommen dem Förderkreis Gute Clowns, Flutopfern im Landkreis Günzburg und der Anschaffung von neuen Pausenspielgeräten zugute. Unter dem Motto „Spaß an der Bewegung haben und dabei etwas Gutes tun“ soll der Spendenlauf die Freude an sportlicher Betätigung mit einem wohltätigen Zweck verbinden. Die Schüler der Inge-Aicher-Scholl-Realschule wurden aufgefordert, sich vorab Sponsoren zu suchen, die ihre sportliche Leistung unterstützen. Die Sponsoren, darunter Eltern, Paten, Freunde, Nachbarn und lokale Unternehmen, trugen sich mit ihrem Spendenversprechen in einen Laufzettel ein. Am Tag des Spendenlaufs wurde die tatsächlich erbrachte Leistung der Schüler notiert. Die Schüler und Klassen, die die größte Spendensumme erliefen sowie die meisten Runden bewältigten, werden mit attraktiven Preisen belohnt. Für das leibliche Wohl wurde ebenfalls gesorgt: Schüler der 9. Klassenstufe verkauften während des Vormittags Speisen, Getränke und Eis. Der Förderkreis Gute Clowns e.V. aus Ulm, der auch beim Spendenlauf vor Ort war, freute sich über die großzügige Unterstützung und die damit verbundenen Möglichkeiten, benachteiligten Familien in der Region zu helfen. Bei der Verabschiedung der diesjährigen Absolventen, die am 19. Juli stattfand, wurde die Spendensumme in Höhe von 4000 Euro dem Förderkreis feierlich übergeben.

Spendenlauf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spende Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Förderkreis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis