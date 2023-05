Posaunenchor Pfuhl spielt umjubelte Serenade unter freiem Himmel

Plus Abwechslungsreiche Kulisse, abwechslungsreiches Programm: Der neue Chorleiter Wolfgang Paulus besteht seine Feuerprobe mit Bravour.

Die abwechslungsreiche Kulisse passte hervorragend zum bejubelten Open-Air-Konzert des Posaunenchors Pfuhl: im Hintergrund die evangelische Kirche St. Ulrich, das neue Gemeindehaus der Pfarrgemeinde, die angrenzende grüne Wiese – und dazu das bunte musikalische Programm. Chorleiter und Dirigent Wolfgang Paulus bestand gewissermaßen die Feuerprobe seines ersten Konzertes mit Bravour. Im vergangenen Jahr hatte er noch gemeinsam mit seinem erfolgreichen Vorgänger Stefan Mack dirigiert.

In gewohnt legerer Weise führte Pfarrerin Katja Baumann durchs Programm, das aus Werken neuer Chorbearbeitungen, klassischer und sinfonischer Blasmusik, Spirituals und mitreißenden Rhythmen bestand – großer Applaus und Zugaben blieben nicht aus. Die 33 Bläserinnen und Bläser begeisterten das Publikum, unter anderem die Trompetensoli von Stefan Mack und Norbert Festl.