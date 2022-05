Sie sollen die Pfuhler Kleingärtner in ruhigere Gewässer steuern

Plus Zuletzt rumorte es im Pfuhler Kleingartenverein. Ein altbekanntes Gesicht will jetzt für ein besseres Verhältnis zwischen Mitgliedern und der Vereinsführung sorgen.

„Wir haben uns getraut!“, unter diesem Slogan steuert der neue Vorsitzende des Kleingartenvereins Pfuhl wieder als künftiger Kapitän das Kleingarten-Boot: Siegfried Werner jun., 55 Jahre alt, stand bereits von 2006 bis 2018 am Steuer. Nicht nur der Kapitän wurde ausgewechselt, sondern die gesamte Mannschaft. Mit dieser Mannschaft will nun der Kapitän das seit längerer Zeit stark ins Wanken geratene Schiff wieder auf Kurs bringen.