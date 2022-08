Mann dreht mit Sturmhaube und Messer in Friedrichsau durch – ein Verletzter

Polizeieinsatz in der Ulmer Friedrichsau: Mit einer Sturmhaube und einem Messer dreht ein 27-Jähriger durch. Ein Mann wird bei dem Vorfall verletzt.

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend in der Friedrichsau in Ulm mehrere Personen bedroht. Nach Angaben der Polizei soll er einen Mann leicht verletzt haben. Der 27-Jährige konnte überwältigt werden. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle.

Die Polizei wurde gegen 19.20 Uhr über den Vorfall informiert. Der 27-Jährige soll mit einem Messer "herumgefuchtelt" und eine Gruppe bestehend aus fünf Personen bei den Volleyballplätzen beim Bärenzwinger bedroht haben. Er soll den Anwesenden gar mit dem Tode gedroht haben. Er habe offenbar wahllos agiert, trug dabei eine weiße Skimaske. Eine Verbindung zwischen der Gruppe und dem Mann ist der Polizei nicht bekannt, sie hätten sich zuvor nicht gekannt.

In Richtung einer vorbeifahrenden Radfahrerin soll er gestochen haben. Getroffen aber habe er sie nicht. Die Frau habe wohl noch rechtzeitig genügend Abstand zu dem Mann gewinnen können, berichtet ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. "Vermutlich hat die das gar nicht mitbekommen."

Polizeieinsatz an der Friedrichsau: Mann verhält sich durchweg aggressiv

Die Polizei eilte in die Friedrichsau und habe den Mann überwältigen können. Er soll durchweg aggressiv und unkooperativ gewesen sein, habe sich nicht beruhigen lassen. Kurz nach 19.30 Uhr war er bereits in Gewahrsam genommen. Er soll alkoholisiert gewesen sein und unter harten Drogen gestanden haben. Die Nacht habe er in einer Zelle verbringen müssen. Ob der Mann polizeibekannt und eventuell schon wegen anderer Delikte in Erscheinung getreten sei, war vom Polizeisprecher auf Nachfrage nicht zu erfahren.

Gegen 21.20 Uhr, also zwei Stunden später, sei noch ein Mann, der gerade aus dem Krankenhaus kam, auf das Polizeirevier gekommen, der mutmaßlich durch eine Messerattacke des 27-Jährigen oberflächliche Schnittwunden erlitten habe. Die Polizei geht derzeit von leichten Verletzungen aus.

Bei Facebook war der Vorfall bereits am Donnerstagabend Thema. Ein Nutzer berichtet von einem "Scary Movie Day am Donauufer". Er habe sich gut 200 Meter von dem Mann entfernt befunden. Eine Person neben ihm habe die Polizei gerufen. Dass jemand verletzt wurde, war da noch nicht bekannt.