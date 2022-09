Prozess in Ulm

vor 32 Min.

Junger Mann überfiel Tankstellen und bedrohte Angestellte mit Messer

Diese Tankstelle in der Karlstraße in Ulm war in der Vergangenheit Ziel eines Raubüberfalls. Der Täter steht nun vor Gericht.

Lokal Ein 21-Jähriger steht wegen besonders schweren Raubes in Ulm vor Gericht. Das erste Urteil gegen ihn hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben.

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Er hatte keinen Job und war in Geldnot. Also beschloss ein junger Ulmer, Tankstellen zu überfallen. Zweimal setzte er sein Vorhaben in die Tat um, raubte mit vorgehaltenem Messer Bargeld und flüchtete. Wenige Wochen darauf wurde er von der Polizei geschnappt. Jetzt muss sich der heute 21 Jahre alte Mann am Landgericht Ulm wegen besonders schweren Raubes verantworten – zum zweiten Mal, denn das Urteil in erster Instanz war vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen